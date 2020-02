Atletico Lodigiani, esordio choc per Rambaudi: 3-0 dal Pro Cisterna

Esordio choc per Roberto Rambaudi, nuovo allenatore dell'Atletico Lodigiani. La squadra dell'ex attaccante della Lazio, e già allenatore della Luiss e del Latina, è stata sconfitta nell'anticipo di oggi dalla Pro Cisterna, che rifila un tris id reti ai biancorossi romani. Di Valentino, Torri e Vanini le reti che acuiscono la crisi dell'Atletico (al quinto ko di fila) che non riesce a trovare la via del gol da cinque giornate. L'ultima volta che i biancorossi sono andati a segno, nel 4-2 casalingo al Città di Paliano, dopo di che solo sconfitte e gol subiti senza segnarne alcuno.





