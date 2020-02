© RIPRODUZIONE RISERVATA

Torna subito in pista Roberto Rambaudi, dopo le recenti esperienze sulla panchina della Luiss. L'ex calciatore di Lazio e Foggia è stato ufficializzato nuovo allenatore dell'Atletico Lodigiani, che due settimane fa fa si era separato da Marco Di Rocco.Rambaudi, 54 anni, ex calciatore con ben 411 presenze tra i professionisti (le sue stagioni migliori al Foggia di Zeman, all'Atalanta e alla Lazio, con la quale ultima ha totalizzato 109 partite e 13 gol in serie A), ha allenato Latina, Viterbese, Astrea e Luiss. «Roberto Rambaudi non ha bisogno di presentazioni ed è una garanzia, dall'alto della sua grande esperienza da calciatore e anche per le pregresse esperienze da allenatore - spiega il dg Rossini - . Affidiamo a lui la conduzione tecnica della nostra prima squadra con la massima fiducia, con la convinzione che possa fare bene e aiutarci a ritrovare continuità nei risultati, valorizzando al tempo stesso i nostri talenti migliori e più giovani». Rambaudi esordirà sulla panchina dell'Atletico Lodigiani domenica prossima nella trasferta sul campo del Pro Cisterna Sermoneta.