Sono stato al campo sportivo del Futbolclub, sulla Rive Droite del fiume Tevere (zona Tor di Quinto ) ad assistere al primo turno di Coppa italia di Promozione tra i padroni di casa della Luiss e gli ospiti del Palocco. In un assolato pomeriggio dell'ottobrata romana, mi sono voluto riconciliare con questa categoria che non vedevo da molto tempo . Soffermandomi sul semplice aspetto tecnico posso dire che si è trattato di un match gradevole, con un buon ritmo, corretto e con cinque goal, deciso dalla rete del 3-2 per il Palocco di Babbucci, ariete dell'attacco Orange che in questa categoria maramaldeggia a suo piacimento. Goal, assist e tanta presenza in campo difficile da arginare per i giovanotti (non so se titolari o riserve) guidati da Roberto Rambaudi. Insomma, un calciatore nettamente di categoria superiore, non a caso cercato anche da me per portarlo in Eccellenza, sia a dicembre dell'anno passato che all'inizio di questa stagione.Ma il vero motivo che giustificava la mia presenza in tribuna insieme all'amico Giordano Moroncelli (ds attualmente disoccupato, forse perchè troppo bravo e non allineato) era la curiosità di incontrare Andrea De Vincenzi, attaccante della squadra universitaria, inizialmente tenuto precauzionalmente in panchina dal suo allenatore e utilizzato a circa meta' del secondo tempo. Corre l'obbligo di dare qualche cenno sulla sua carriera, dopo le solite trafile nei settori giovanili di club professionistici romani, il calciatore del 1995 approda all'Astrea, dov'è però strangolato da un ambiente a lui non congeniale (spesso è in lite con gli atleti più grandi, insofferenti alle giocate irriverenti dell'under) e così viene svincolato dai ministeriali, come tutta la nidiata dei 1995, tra i quali c'è anche Samuele Maurizi, talento purissimo oggi professionista.Il Trastevere è la sue nuova patria calcistica e lì conosco, guardo e ammiro il suo talento in una partita equilibrata al campo Bachelet, dove con un suo goal (o addirittura una doppietta...) decide la partita, uno scontro diretto d'alta quota con il Crecas (se non ricordo male), facendo così salire i trasteverini sul treno che li porterà in Serie D. Dribbling, finte, assist, goals, corsa, genio e imprevedibilità: è a mio parere fortissimo e inizio a seguirlo con l'occhio del Direttore. Rimango però stupito e di sasso quando passa dal Trastevere all'Atletico Vescovio, club romano simpaticissimo ma espressione di un calcio popolare e goliardico. E' qui, però, che lo ribattezzo il "George Best" del calcio dilettantistico romano. Andrea resta uno spettacolo da vedere: rifiuta offerte, sia di denaro che di categoria superiori, per trascinare con i suoi goal i "Pansa boys" ad una salvezza strepitosa nel primo anno di Eccellenza.Chioma fluente, simpatico e allegro, di bell'aspetto, De Vincenzi è anche uno dei Golden Boy delle notti romane, re degli innumerevoli tornei di calcetto (che puntualmente stravince) non disdegnando appuntamenti nei ritrovi notturni nel cuore di Roma. Insomma, in poco tempo raccoglie consensi unanimi sia dentro che fuori del campo. E, come il famosissimo fuoriclasse irlandese, capta l'attenzione anche dei media. E' un ragazzo easy, fuori dagli schemi , indipendente e scanzonato, senza procuratori alle calcagna. L'espressione di chi gioca al calcio solo per gusto e divertimento, deliziando chi ha la fortuna di vederlo giocare, e posso dire senza ombra di smentita che vale il prezzo del biglietto.Non conosco, ma posso supporre i motivi per i quali giochi "solo" nel campionato di Promozione con la Luiss, club che rappresenta la prestigiosa università romana, ma dispiace sapere essere tramontato il sogno di vederti nell'album delle figurine. Ma il sapere che in queste categorie gioca chi sa accendere le partite in qualsiasi momento con delle giocate cristalline ci spinge ad avere debita considerazione del calciatore e rispetto dell'uomo.