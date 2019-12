Lobotka: vertice Napoli-Celta per chiudere l'affare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tutto secondo programma. Il Napoli ha intensificato i contatti per consegnare al tecnico Gennaro Gattuso Stanislav Lobotka , centrocampista slovacco segnalato in passato direttamente dall'ex capitano. E dopo i proficui dialoghi di ieri, oggi il club azzurro cercherà di definire l'affare sulla base di circa 17 milioni di euro più bonus. L'incontro inè quindi decisivo, considerando che il calciatore classe '94 spinge per trasferirsi in Italia. Il suo contratto (2 milioni di euro a stagione per i prossimi cinque anni) è, infatti, pronto da tempo.