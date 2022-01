Lo striscione contro Bonucci apparso a Milano

Non si placano le polemiche sull'aggressione di Leonardo Bonucci - multato di 10mila euro - nei confronti di Cristiano Mozzillo, segretario dell'Inter, al termine della Supercoppa vinta dalla squadra di Simone Inzaghi al 120′ grazie al gol di Sanchez. C'era chi si aspettava una squalifica di Bonucci, invece è arrivata una sanzione. Adesso contro il bianconero si sono scagliati gli ultrà interisti. Stanotte i tifosi nerazzurri sono andati oltre, esponendo a Milano uno striscione molto duro contro il giocatore: «Bonucci se vuoi fare il malandrino ti aspettiamo al baretto, vile cretino», si legge. Una sorta di invito alla resa dei conti che rende il clima ancora più bollente in vista del prossimo incrocio tra Juventus e Inter, in programma allo Stadium il prossimo 3 aprile. E chissà se per quella data questo episodio sarà archiviato del tutto. Intanto, restano lo striscione e l'aggressione di Bonucci. Pecche di una finale di Supercoppa ben giocata e molto seguita.

