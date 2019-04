Lo Sporting Bagnoregio è fanalino di coda del girone A

Lo Sporting Bagnoregio è il fanalino di coda del campionato di Prima Categoria del girone A. L'ultima della classe ha ottenuto 13 punti frutto di 3 vittorie, 4 pareggi e 18 sconfitte. La squadra ha segnato 24 reti mentre invece ha raccolto la palla in fondo al sacco per 49 volte. Nel prossimo turno di campionato lo Sporting Bagnoregio sfiderà in trasferta la compagine G. B. Bagnaia che si colloca all'ottavo posto (9 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte). Invece nell'ultimo turno di campionato lo Sporting Bagnoregio ha perso col punteggio finale di 1-2 contro la compagine 1928 Vetralla.

