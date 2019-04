© RIPRODUZIONE RISERVATA

Grande prestazione del Real Monterotondo Scalo che batte la Valle del Tevere sul proprio campo al termine di una partita pirotecnica che mette benzina sul fuoco al finale di campionato. I rossoblu accorciano a tre punti il divario con la seconda piazza, occupata proprio dalla formazione di Forano che ora vede aumentare a cinque punti il distacco dalla Nuova Florida. Tuttavia, la partita in meno ed un calendario ancora incandescente, mettono sul calderone delle ipotesi ogni possibilità. Scalo e Valle del Tevere, una gara dai due volti con il primo tempo che si apre con una ghiotta occasione per Lalli che fallisce da due passi a pochi secondi dal fischio iniziale. È il 36’ quando Gomez, dopo una splendida azione personale, serve Danieli che da dentro l’area spara alto a tu per con Santi che al 45’ si supera su colpo di testa di Giurato deviando in angolo. La ripresa è incandescente e a sbloccarla ci pensa lo Scalo: punizione dal vertice dell’area, Lalli calcia forte in mezzo trovando la zampata di Collacchi che sigla il vantaggio eretino. Sette minuti dopo, Blasi ubriaca la difesa ospite, e viene steso al momento dell’ingresso in area. Mescoli di Modena indica il dischetto e Lalli con freddezza batte Aniello per la rete del due a zero. Proprio quando la partita sembra prendere la direzione Real, una lite a palla lontana tra La Rosa e Giustini, scatena un parapiglia in mezzo al campo che porterà poi all’espulsione dei due protagonisti e di Hrustic dalla panchina. Ristabilite le condizioni per il proseguimento della gara, la Valle del Tevere accorcia le distanze con Danieli servito alla perfezione da Fiorentini. Il forcing finale degli ospiti porta Santi al miracolo in uscita su Jammeh prima di neutralizzare una punizione di Fiorentini dal limite calciata con poca forza. Grande festa al triplice fischio che vale una vittoria storica, per certi versi, e incredibilmente importante per la voglia dello Scalo di ergersi ai play off.Fatica a contenere la gioia il tecnico Centioni, che a fine partita si lascia andare ad un’esultanza liberatoria, che ripaga il tanto lavoro svolto da un anno a questa parte: “È stata una vittoria fortemente voluta dai ragazzi, in primis per la voglia che hanno messo in campo e per come hanno lottato. Se la meritano per tutto il lavoro che abbiamo svolto fin qui. Sono contento per la gestione della partita, che è stata perfetta per concentrazione, voglia e qualità”. Un segnale forte al campionato che vede lo Scalo come assoluto protagonista del girone di ritorno: “Ora certo è tutto riaperto. Come ho sempre detto ai miei calciatori, arriviamo lì, facendo il nostro e alla fine tireremo le somme. Certo è che stiamo facendo qualcosa di straordinario. Non abbiamo perso uno scontro diretto al ritorno, vincendoli tutti. È una dato importante che ci da forza e consapevolezza. Oggi pomeriggio ci riposiamo, poi da domani testa al Civitavecchia per una partita molto dura”. Mancherà La Rosa, oggi tra i migliori: “Manuel è un giocatore di altre categorie. E non sono certo io a scoprirlo. Ha dato un contributo importante, peccato per la provocazione che ha ricevuto nel finale. Tuttavia parlare dei singoli oggi non ha troppo senso, siamo stati grandi, tutti!”.