© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un Real Monterotondo in versione schiaccia sassi, travolge l'Unipomezia nello scontro tra inseguitrici al vertice. Frutto di una prestazione importante, maturata grazie al lavoro svolto dalla guida tecnica, solida ed esperta del tecnico Centioni, euforico per la vittoria dei suoi."Abbiamo superato l’ennesimo esame di questa stagione vincendo lo scontro diretto con l’Unipomezia. Loro erano probabilmente all’ultima chance di rimanere agganciati al treno per le posizioni che contano e noi volevamo fortemente continuare il nostro campionato che fino a questo punto è stato ben oltre le aspettative. Ad inizio stagione nessuno anche fra gli addetti ai lavori ci aveva pronosticato fra le squadre in lotta almeno per i playoff e invece siamo lì con il migliore attacco del girone anche se con qualche gol di troppo al passivo. Quello che un po’ dispiace è che ancora adesso si continua a parlare di altre squadre anche sotto di noi e un po’ siamo snobbati, ma va bene così; ci è di stimolo per continuare a dare sempre di più e fare meglio. Alla fine tireremo le somme in attesa che anche Nuova Florida ed Astrea si fermino come abbiamo già fatto noi per la sosta forzata. A sette gare dalla fine crediamo fortemente nei playoff anche nell’eventualità che diventi buono il terzo posto nel caso in cui la stessa Nuova Florida vinca la coppa italia nazionale. Il nostro obiettivo ora è quello di arrivarci anche senza questo aiuto e stiamo lavorando duramente per questo, non possiamo più nasconderci. Il mio plauso va ai ragazzi che stanno facendo qualcosa di straordinario, comunque vada. Complimenti a loro, prima di tutto"."La chiave è semplicemente il lavoro e l'applicazione dei ragazzi dal primo giorno del ritiro. Lì abbiamo iniziato un percorso di crescita che abbiamo condiviso dalle fondamenta. Ancora ci manca qualcosa a livello di personalità e attitudine a gestire certi momenti della gara, ma queste sono cose che si apprendono nel tempo superando gli ostacoli che ogni partita ci pone inevitabilmente davanti. Anche ieri abbiamo faticato un po' ad inizio secondo tempo quando avevo chiesto di gestire di più il possesso, ma non ci siamo riusciti, sia per la bravura dell'avversario sia perchè ci è mancato quel pizzico di personalità e coraggio in più"."Questo non sono io a doverlo dire. Spero solo di aver arricchito il bagaglio di conoscenze calcistiche di ciascuno. Di certo dopo due anni che sono subentrato in corsa a mercato di riparazione concluso, questa stagione ho potuto lavorare con la società alla costruzione della rosa tassello per tassello sin da prima dell'estate. Questo è il fattore che certamente ha facilitato e sta facilitando il mio compito avendo potuto scegliere calciatori con le caratteristiche congeniali al mio modo di concepire il calcio".