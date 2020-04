Lnd, Sibilia prolunga la sospensione delle attività fino al 4 maggio

La decisione era nell’aria ma adesso è anche ufficiale: la Lega Nazionale Dilettanti ha prolungato la sospensione sino al prossimo 4 maggio di tutte le attività organizzate sul territorio italiano. E’ quanto emerge da una nota diramata dalle alte sfere dirigenziali della LND che, preso atto delle recenti disposizioni governative e dello stato di perdurante emergenza per il diffondersi del Coronavirus, non hanno avuto altra scelta. Il provvedimento, firmato dal presidente Cosimo Sibilia, mira a tutelare in primo luogo la salute di tutti coloro che a vario titolo sono interessati dall’attività calcistica dilettantistica organizzata dalla Federazione. La Lega si riserva infine la possibilità di adottare eventuali nuove norme che si rendessero necessarie all’esito di ulteriori indicazioni provenienti dalle autorità sanitarie e comunque contenute in successivi provvedimenti legislativi.

Ultimo aggiornamento: 20:14

