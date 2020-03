Lnd, Sibilia:

Il presidente della Lnd, Cosimo Sibilia, è sempre più attivo nel lanciare messaggi alle Istituzioni per far capire in questo momento di emergenza epidemiologica quanto è importante l’attività di base dal punto di vista sociale per far ripartire tutto il sistema calcio. A tal proposito, in mattinata, il Ministro dello Sport, Spadafora ha annunciato un intervento di 400 milioni per il mondo delle associazioni sportive. Sibilia ha ribadito il suo concetto: “Per aiutare il calcio a uscire da questa situazione servono decisioni nell’interesse collettivo. La priorità è chiudere l’emergenza coronavirus, poi noi avremmo bisogno di 30-40 giorni per portare a termine il campionato”.

