Portieri

Giovanni Coletta (Taranto), Vincenzo Pio Sarracino (Bombonera), Giuseppe Fares (Audace Cerignola).



Difensori

Matteo Rimondi (Zola Pedrosa), Matteo Piochi (Scandicci), Federico Gai (Chieri), Victor Amadori (Trento), Anxhelo Kojdheli (Trento), Nicola Barea (Montebelluna), Edoardo Bernardi (Pietracuta), Lorenzo Egger (Tau Altopascio).



Centrocampisti

Francesco Damiano (Virtus Avigliano), Pietro Junior Santapaola (Città di Messina), Giacomo Serafin (Liventina), Andrea Peres (Trastevere), Federico Gianni Bertoli (Pro Sesto), Filippo Arsendi (Vigor Senigallia).



Attaccanti

Enkel Hyka (Liventina), Fabio Abiuso (Modena), Giovanni Mercurio (Levante Azzurro), Adriano Romano Colonna (Donatello Udine), Marco Muhammad Schuan (Vigor Perconti), Francesco Zambruno (Latina Sermoneta).

A meno di un mese dall’ultimo raduno tenutosi a Novara la Rappresentativa LND Under 16 torna al lavoro dal 25 al 27 marzo sui campi del Centro Sportivo di Lazise (Vr). Ventitré calciatori classe 2003 appartenenti ai club di Serie D e regionali si alleneranno agli ordini di mister Calogero Sanfratello. Il raduno si chiuderà con una prestigiosa gara amichevole in programma mercoledì 27 marzo alle 15.15 sul campo in erba artificiale dell’AGSM Stadium di Via Sogare a Verona.