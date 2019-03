<

Nel ricco parterre dell'evento organizzato dalla casa di produzione RUN Film dei fratelli Andrea e Alessandro Cannavale - con cast, regista e troupe cinematografica al completo - presenti numerosi ospiti del mondo dello sport, dello spettacolo e delle istituzioni. Tra questi il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia, il presidente del Settore giovanile Scolastico FIGC Vito Tisci, i presidenti regionali e provinciali LND Piero Rinaldi (Basilicata) ed Ettore Pellizzari (Trento) e il Coordinatore del Dipartimento Interregionale Luigi Barbiero. In rappresentanza del Comune di Napoli l'assessore allo sport Ciro Borriello. Partecipazioni speciali quelle dell'ex presidente del Napoli Corrado Ferlaino e di Annalisa Moccia, l'assistente arbitrale della sezione di Nola, colpita da dichiarazioni sessiste da parte di un telecronista. La LND ha voluto dimostrare la sua solidarietà tributandole un omaggio nel corso della serata dedicata sopratutto ai valori più autentici del calcio.





«Quando ho visto per la prima volta il video finito mi sono commosso, anche stasera fatico a trattenere le emozioni - ha commentato dal palco Sibilia - Bravi tutti quelli che hanno contribuito alla sua realizzazione: dal regista agli attori, da chi ha composto la musica per finire al Comune di Formia che ci ha ospitato a Maranola per le riprese. Non era semplice tradurre in immagini il messaggio che volevamo dare al pubblico, ma questo cortometraggio ci è riuscito in pieno restituendo al calcio quell'integrità e purezza che oggi si sono un pò perse. Dentro ci trovo diversi spunti di riflessione su ciò che lo sport in generale dovrebbe rappresentare, il movimento dei dilettanti è custode di quei valori che ne sono alla base».



«Si tratta di un calcio autentico - spiega il regista del corto Onofrio Brancaccio - fatto di storie, di uomini e donne, di piccole realtà, di borghi affascinanti, dove il tempo sembra essersi fermato e dove l’amore per il pallone che rotola non conosce confini. Per un calcio che si muove ancora ai ritmi della famiglia, della tradizione e dei gesti semplici. Gesti che si tramandano, magicamente, da una generazione all’altra».



PRIMI SU OGNI PALLONE

Il romanticismo del calcio in un video. E' questa l’essenza dell’opera diretta da Onofrio Brancaccio, che ne ha condiviso la scrittura con Francesco Caolo, e che è stata prodotta proprio da RUN Film. Qui il romanzo popolare alla base del calcio italiano viene esaltato nei suoi valori più autentici, quelli che da sempre contraddistinguono l’immenso movimento dei cosiddetti “dilettanti”. Pochi minuti di grande intensità emotiva dove l’assoluto protagonista è il pallone, che precede tutto e tutti in ogni frammento del racconto. Nel cast del cortometraggio, girato nel borgo antico di Maranola (frazione del comune di Formia, in provincia di Latina), figura l'attrice e modella brasiliana Desirée Popper insieme a Peppe Iodice, uno dei comici più conosciuti del panorama televisivo italiano. A questi si aggiunge la partecipazione straordinaria diMariano Rigillo, attuale direttore della scuola di recitazione del Teatro Stabile di Napoli. A completare la squadra Federico Angelucci per la fotografia e Umberto Scipione per il tema musicale “Poesia di un gol”.



I PARTNER

Con l’evento di Posillipo si allarga la squadra dei partner che hanno deciso di sostenere le iniziative legate al 60° anniversario della Lega Nazionale Dilettanti. Ai due storici media partner Corriere dello Sport-Stadio e Tuttosport si affianca infatti Radio Kiss Kiss, il network già legato al Beach Soccer targato Figc-LND. Nel team ci sono anche MSC Crociere, che sta ospitando una serie di eventi sulle sue navi, Macron, l'azienda sportiva che ha realizzato i premi speciali rappresentati da un pallone dalla livrea dorata, e AON Italia, un brand che da diverse stagioni sostiene le iniziative della LND.

Un evento unico nella storia della Lega Nazionale Dilettanti. La componente più numerosa della Federazione Italiana Giuoco Calcio, nell’anno in cui ricorrono i 60 anni dalla sua istituzione, ha voluto rendere omaggio a questa storia straordinaria, scritta da migliaia di società, dirigenti, allenatori e calciatori. Una storia in grado di unire l’Italia intera attorno ad un elemento comune: la passione per il gioco più bello del mondo. È stato questo il senso della serata esclusiva al Teatro Posillipo di Napoli per la prima nazionale di “Primi su ogni pallone”, il cortometraggio pensato e prodotto proprio per celebrare il 60° anniversario dell Lega Dilettanti. Gli interpreti sono Desirée Popper, Peppe Iodice e la partecipazione straordinaria di Mariano Rigillo.