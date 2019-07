La LND firma accordo con MPS per sostegno a società dilettanti

Una convenzione fra Banca Mps e Lega Nazionale Dilettanti per rispondere alle esigenze del mondo del calcio dilettantistico. L'accordo siglato oggi prevede condizioni di favore dedicate, oltre che alla Lnd e alle relative strutture territoriali, alle società ed associazioni sportive affiliate, a dirigenti, tecnici, atleti tesserati, dipendenti e relativi familiari, con opportunità differenziate per tutti gli 'attorì che fanno riferimento alla Lega.



Un sostegno concreto alle società sportive affiliate alla Lega Dilettanti è rappresentato da Mps Valore Sport, il nuovo finanziamento su misura che va incontro all'esigenza di affrontare gli impegni economici relativi alla stagione sportiva, ed in particolare le spese d'iscrizione ai campionati. Si tratta di un finanziamento chirografario con durata 12 mesi, importo compreso fra i 2.000ed i 10.000 euro a condizioni agevolate.



Oltre a Mps Valore Sport, la convenzione mette a disposizione condizioni vantaggiose su un ampio ventaglio di prodotti e servizi, dai conti correnti ai mutui ipotecari, dagli strumenti di pagamento, ai servizi di digital banking. «C'è sempre più bisogno di individuare misure a sostegno dello sport dilettantistico e, nel caso specifico, del calcio di base - ha commentato il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia - L'accordo con un'importante realtà come Banca Mps conferma la volontà della Lnd di continuare a individuare soluzioni concrete per consentire alle Società di essere agevolate nel raggiungimento dei loro obiettivi sportivi e sociali»

