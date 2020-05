© RIPRODUZIONE RISERVATA

Stop a tutti i campionati dilettanti e al calcio femminile. La paletta dell’alt è stata alzata ieri dal Consiglio Federale, che ha decretato la fine dell’attività non professionistica in Italia, riconoscendo al tempo stesso la validità delle posizioni del presidente dei Dilettanti, Cosimo Sibilia, contrario al blocco delle retrocessione dalla serie C. Per i dilettanti, invece, di calcio giocato (a 11 e a 5) se ne riparlerà con la nuova stagione, anche se le linee guida per la ripresa degli allenamenti di squadra per gli sport di base al momento mettono paura al mondo del calcio dilettantistico, che leva un grido di allarme per l’insostenibilità del protocollo. «Per noi prolungare l’attività fino a fine agosto era impossibile», ha sottolineato Sibilia che domani, al termine del Consiglio Direttivo della sua Lega, darà indicazioni sui criteri da adottare per promozioni e retrocessioni. Non sarà una decisione facile perché c’è divergenza di posizioni.