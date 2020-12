Llorente-Sampdoria, ci siamo. Dopo un lungo corteggiamento iniziato la scorsa sessione di calciomercato, il presidente Ferrero intravede finalmente il traguardo. Lo spagnolo appare infatti più vicino e stasera avrà un confronto decisivo con Ranieri sul suo impiego in campo. L'accordo tra i due club, ricordiamolo, è stato trovato sulla base di un prestito di sei mesi con opzione. Per lo scambio di documenti, si attende quindi solo il sì convinto dell'attaccante azzurro. Passiamo a Milik. L'agente del centravanti polacco è in Italia e anche nei prossimi giorni avrà un vertice con la società campana per programmare il futuro. L'ex Ajax viene valutato 18-20 milioni di euro ed è seguito da Milan, Juventus, Inter e Atletico Madrid.

