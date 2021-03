Livorno, Amelia torna da allenatore: è il nuovo tecnico dopo Dal Canto

Amelia torna al Livorno ma lo fa da allenatore. L'ex portiere della Roma e della Nazionale campione del Mondo nel 2006, è stato ufficializzato dal club toscano come nuovo tecnico dopo l'esonero di Alessandro Dal Canto.

«Il nome di Amelia è legato agli anni migliori del Livorno - la nota del club sul sito ufficiale -. È arrivato in maglia amaranto dalla Roma nel 2001 e vi è rimasto, al netto della parentesi al Lecce e al Parma, fino al 2008. Era portiere del Livorno quando, nel 2006, vinse la Coppa del Mondo in Francia con la Nazionale di Marcello Lippi».

«Indimenticabile - continua la società - il gol che l'estremo difensore segnò di testa a Belgrado nel novembre 2006, in Coppa Uefa, contro il Partizan. Nonostante abbia tra l'altro difeso le porte di Palermo, Genoa, Milan e Chelsea in Inghilterra, nel corso di questi anni Amelia è sempre rimasto legato al Livorno e ha spesso seguitl a squadra allo stadio».

Amelia, che da allenatore è stato sulla panchina di Lupa Roma e Vastese in Serie D, dovrà risollevare il Livorno da una situazione complicatissima. Gli amaranto sono nel girone A di Serie C al 19° posto, con soli 19 punti in 27 partite.

