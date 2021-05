Il Liverpool vince al 95': segna Alisson, e Klopp rimane in corsa per la Champions

Il Liverpool rimane clamorosamente in corsa per la Champions League. Una vittoria all'ultimo istante per gli uomini di Klopp sul campo del West Bromwich grazie alla rete di Alisson. Sì, il portiere ex Roma al minuto 95, quando ormai sembrava tutto finito per i Reds, incorna alla perfezione sugli sviluppi di un calcio d'angolo, regalando tre punti e fissando l'1-2 finale. Gioia incredibile per la truppa del tecnico tedesco, che adesso è quinta in classifica e cercherà di sfruttare lo scontro diretto tra Leicester e Chelsea di martedì per rientrare nei primi quattro posti. Una vittoria a forti tinte giallorosse, perché il momentaneo pareggio è stato siglato da Salah, che ha impattato il vantaggio di Robson-Kanu. Il West Bromwich, già retrocesso, stava per dare una mazzata alla squadra di Klopp. Ma ci ha pensato il portiere brasiliano a risollevarla in maniera inaspettata. Incredibile ma vero.

Ultimo aggiornamento: 19:56

