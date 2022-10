Napoli, Spalletti risponde a Klopp: «'Cca nisciuno è fesso. Primo posto? Ci proveremo»

“'Cca nisciun è fesso”. Luciano Spalletti risponde così ai tanti complimenti di Jurgen Klopp che ha definito il Napoli tra le migliori squadre d’Europa alla viglia del match di domani sera (inizio alle 21) ad Anfield contro i Reds nell'ultima partita del girone A di Champions: “Quando allenerà lui qui – sorride l’allenatore azzurro – capirà questo detto napoletano. Troppi complimenti possono portarti in alto per poi ascoltare il tonfo. Klopp è il più bravo di tutti, ha fatto due finali di Champions. Se davvero è convinto di non poter vincere 4-0 – continua a sorridere Spalletti – ne parliamo. Ovviamente gli elogi sinceri fanno piacere, ma non costituiscono un risultato positivo, quindi noi saremo gli stessi di sempre e non ci faremo condizionare”.

Il Napoli proverà a conquistare il primato nel girone dopo il 4-1 rifilato al Liverpool al Maradona: “Siamo venuti qui per fare la nostra partita – continua Spalletti – e so benissimo che tra il primo e il secondo posto nel girone c’è tanta differenza. E' già importante essere in questa posizione, ma ci proveremo. Voglio essere chiaro: affronteremo un Liverpool in grandissima condizione. Non facciamoci ingannare dal risultato dell’ultima partita. Noi proveremo a disputare una prestazione corretta come al solito, ma sappiamo che non sarà facile. La Premier offre il calcio numero uno al mondo e ci sono tantissimi campioni”. Uno dei duelli interessanti è quello tra Salah e Kvaratskhelia: “Sono entrambi giocatori decisivi, hanno dei colpi geniali e proveranno a mettersi in mostra domani sera”.

LA FORMAZIONE

Spalletti non dà alcun indizio per quanto riguarda le sue scelte: Rui e Olivera si contendono un posto sulla fascia sinistra, Politano potrebbe sostituire Lozano nel tridente. “Conta il gruppo – dice proprio Mario Rui – è questo il nostro segreto. Gli elogi non cambieranno il nostro modo di essere. Proveremo ad essere protagonisti in uno stadio magico come Anfield. L’atmosfera è unica. Per quanto mi riguarda, non penso al mio rendimento. Faccio tanti assist perché i compagni fanno i movimenti giusti. Così riusciamo a fare bene e non vogliamo fermarci adesso”.