Liverpool-Napoli ore 21, le probabili formazioni e dove vederla

Ad Anfield Road, nell'ultima partita del girone A, il Napoli stasera (kick off ore 21) tenterà la conquista del primato in classifica. Dopo il 4-1 rifilato ai reds al Maradona, gli uomini di Spalletti non temono la trasferta in terra britannica: «Siamo venuti qui per fare la nostra partita e so benissimo che tra il primo e il secondo posto nel girone c’è tanta differenza. E' già importante essere in questa posizione, ma ci proveremo. Voglio essere chiaro: affronteremo un Liverpool in grandissima condizione. Non facciamoci ingannare dal risultato dell’ultima partita. Noi proveremo a disputare una prestazione corretta come al solito, ma sappiamo che non sarà facile. La Premier offre il calcio numero uno al mondo e ci sono tantissimi campioni».

Le probabili formazioni

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Elliott, Fabinho, Henderson; Salah, Firmino, Nuñez. Allenatore: Klopp.

A disposizione: Kelleher, Adrian, Gomez, Jones, Tsimikas, Phillips, Milner, Ramsey, Bajcetic, Thiago.

Indisponibili: Diogo Jota, Matip, Luis Diaz, Arthur.

Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti.

A disposizione: Sirigu, Idasiak, Ostigard, Mario Rui, Zanoli, Ndombelé, Elmas, Gaetano, Zerbin, Lozano, Simeone, Raspadori.

Indisponibili: Rrahmani.

Squalificati: nessuno. Diffidati: Politano.

Dove vederla

La partita, kick off alle 21 ad Anfield Road, sarà trasmessa in tv e streaming da Sky (SkySport 255 e SkyGo), Now e Mediaset Infinity.