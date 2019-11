Liverpool-Napoli, le pagelle: Koulibaly e Allan preziosi. Mertens implacabile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alisson 6 - Incolpevole sul gol di Mertens, per il resto quasi inoperoso.Gomez 5,5 - La mossa a sorpresa di Klopp che non paga: sostituito in avvio di ripresa.Lovren 6,5 - Uomo ovunque della serata per i Reds: in difesa e anche in attacco, col gol dell'1-1.Van Dijk 6 - Si fa bruciare da Mertens in una sola circostanza, per il resto sontuoso.Robertson 6 - Ci mette grinta e faccia tosta, anche troppa forse: graziato più volte dall'arbitro.Fabinho n.g.- La sua gara finisce dopo 19' a causa di un infortunio, lascia spazio a Wijnaldum.Milner 6,5 - Nel primo tempo con le sue percussioni crea problemi al Napoli, cala nella ripresa.Henderson 6 - I suoi cross sono velenosi, uno mette in grande difficoltà Meret.Mane 5,5 - Non riesce a pungere come vorrebbe, la difesa del Napoli raddoppia bene su di lui.Firmino 6 - Koulibaly gli nega il gol sull'unica incertezza di Meret, ma è sempre pericoloso.Salah 5,5 - Serata sotto tono per l'egiziano, come all'andata ben controllato da Rui.Wijnaldum 6,5 - Dai suoi piedi transitano tanti palloni interessanti, che gioca con intelligenza.Oxlade-Chamberlain 6 - Dà la scossa ai suoi nel finale, tenendo il Napoli nella sua area.Alexander-Arnold n.g. - Entra negli ultimi minuti per crossare, ci riesce poco e male.NAPOLI -Meret 6 - Sicuro e attento anche in uscita, tranne una: lo salva Koulibaly.Maksimovic 6 - Buona gara da terzino destro, limita al meglio le incursioni di Mane.Manolas 6,5 - Riecco il gigante dell'area di rigore: senza troppi fronzoli, spazza via tutto.Koulibaly 7 - Fa un figurone nella tana di Van Dijk, tenendo a galla tutto il Napoli.Rui 6 - Si fa apprezzare più difensivamente che offensivamente, come tutta la squadra del resto.Di Lorenzo 6,5 - Gioca al posto di Callejon tirando fuori dal cilindro un assist al bacio per Mertens.Allan 6,5 - Il guerriero del centrocampo non tradisce, anche contro i giganti di Klopp.Fabian 6 - Prova a giocare sia di fioretto che di spada, gli manca forse il lampo decisivo.Zielinski 6 - Prestazione generosa sull'out di sinistra, lascia il campo stremato.Mertens 6,5 - Sornione, realizza la rete numero 117 con la maglia del Napoli e si sacrifica in ripiegamento.Lozano 6 - Gioca un grande primo tempo, poi la stanchezza prende il sopravvento ed esce per Llorente.Llorente 6 - Entra e dà un po' di respiro ai suoi, in un finale di estrema sofferenza.Elmas n.g. - Ancelotti gli concede una decina di minuti, in cui tiene molto bene palla.Younes n.g. - Spiccioli di gara per il tedesco, che dà il suo contributo nel finale.