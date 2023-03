Liverpool-Manchester United, Betis-Real Madrid, Dortmund-Lipsia: la guida alle migliori partite del weekend in Europa

Il lungo fine settimana del calcio internazionale decolla venerdì 3 marzo con Borussia Dortmund-Lipsia (20.30) e atterra domenica sera con Betis-Real Madrid (21): il clou durante il viaggio, con il Classico inglese per eccellenza, Liverpool-Manchester United (domenica, 17.30).

INGHILTERRA

La sfida dell’Anfield è la numero 239 della storia. Il bilancio delle 238 sfide è a favore del Manchester United con 90 successi. Il Liverpool ha ottenuto 80 vittorie e 68 sono i pareggi. La prima partita tra le due formazioni fu giocata il 28 aprile 1894. Lo United all’epoca si chiamava Newton Heath. S’imposero 2-0 i Reds, in quello che fu classificato come test match. L’ultima gara, il 22 agosto 2022, è stata vinta 2-1 dai Red Devils, con i gol di Sancho e Rashford.

Il turno di Premier sarà aperto dal Manchester City nella sfida tra sceicchi contro il Newcastle (13.30): i campioni d’Inghilterra della proprietà emiratina contro la squadra del fondo sovrano saudita, quinta in classifica e in corsa per la qualificazione alla prossima Champions. L’Arsenal, che dopo il 4-0 sull’Everton nel recupero è ora in vetta con 5 punti di vantaggio sul City, ospita all’Emirates il Bournemouth (16). Il Chelsea cerca allo Stamford Bridge contro il Leeds di Andrea Radrizzani tre punti per superare la crisi e consolidare la posizione di Graham Potter, a forte rischio esonero. Il Tottenham proverà a mettersi alle spalle il ko in FA Cup in casa dello Sheffield United nella trasferta sul campo del Wolverhampton (16).

SPAGNA

L’Atletico Madrid apre le danze della Liga, ospitando sabato il Siviglia (21). Il Barcellona gioca domenica al Camp Nou contro il Valencia (16.15): Xavi vuole tre punti per ripartire dopo il ko di Almeria. Il Real Madrid (21) dovrà tenere il passo dei blaugrana nel match del Bernabeu contro il Betis.

GERMANIA

Borussia Dortmund-Lipsia (stasera 20.30) è un anticipo di Bundesliga in onore della Champions. Il Dortmund sarà infatti impegnato martedì 7 marzo sul campo del Chelsea, forte dell’1-0 dell’andata. Domenica (15.30) c’è Borussia Moenchengladbach-Friburgo: un’occasione per dare uno sguardo alla seconda, avversaria della Juventus negli ottavi di Europa League.

FRANCIA

Il Psg ospita sabato (21) il Nantes.

PROGRAMMA TV

STASERA Borussia Dortmund-Lipsia (SKY, 20.30).

SABATO Manchester City-Newcastle (SKY, 13.30), Borussia M-Friburgo (SKY, 15.30), Arsenal-Bournemouth (SKY, 16), Wolverhampton-Tottenham (SKY, 16), PSG-Nantes (SKY, 21).

DOMENICA Barcellona-Valencia (DAZN, 16.15), Liverpool-Manchester United (SKY, 17.30), Real Madrid-Valencia (21).

Stefano Boldrini