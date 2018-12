Liverpool, Klopp: «Per vincere la Premier serviranno 105 punti»

«Per vincere il campionato serviranno 105 punti». È la previsione del tecnico del Liverpool Jurgen Klopp sulla corsa al titolo in Premier League coi 'reds' che grazie alla vittoria di ieri 2-0 contro il Wolverhampton hanno consolidato il primo posto in classifica con 4 punti di vantaggio sul Manchester City di Guardiola impegnato oggi col Crystal Palace. «Fino ad ora è stata una stagione veramente speciale con 48 punti a Natale, è pazzesco -spiega il tecnico tedesco-. Ma ci sono altre squadre che probabilmente vinceranno, probabilmente nessuna delle prime 6 perderà punti». «Sappiamo di godere di un buon momento ma è così anche per gli altri. Non è tempo di festeggiare», conclude Klopp. © RIPRODUZIONE RISERVATA