Champions, i media inglesi celebrano il Liverpool: «Rimonta reale degli IncREDibles»

«Il miracolo di Anfield». Così la stampa britannica, all'unanimità, ha celebrato la storica rimonta del Liverpool che ha travolto 4-0 il Barcellona per staccare un biglietto per la finale di Madrid. Dal Guardian al Sun, fino al Mirror: il titolo è lo stesso. Cambiano solo le fotografie che accompagnano la didascalia più gettonata dell'impresa dei Reds, protagonisti di una «rimonta reale», come ribadisce l'Independent. Le doppiette di Divock Origi e Georginio Wijnaldum hanno regalato alla squadra di Jurgen Klopp la nona finale europea, la più inattesa, «al di fuori del mondo», titola il Daily Telegraph. Se per il Times, quella di martedì, è stata «la più grande notte europea di Anfield», sottolineando una volta di più l'atmosfera unica vissuta all'interno dello stadio dei Reds, per l'Echo, quotidiano locale di Liverpool, i protagonisti del poker ai campioni blaugrana sono stati semplicemente «The IncREDibles», un gioco di parole, con il soprannome della squadra, per sottolineare la portata di un'impresa in cui nessuno in Inghilterra osava neppure sperare. «UnbeLIVable» il titolo del tabloid Sun.

Ultimo aggiornamento: 11:50

