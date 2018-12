Liverpool, i Reds nel paese delle meraviglie

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Qui, adesso, è necessario premettere un concetto. Il Liverpool fiorito ieri sera sul campo di Anfield è una meraviglia – uno spettacolo vero, un inno al pallone, ecco. Giusto per capirsi, a tratti assomiglia a una squadra di Pep Guardiola, la massima categoria di bellezza applicata al calcio, per convenzione unanimemente riconosciuta...Dunque i Reds di Jurgen Klopp meritano una tonnellata di applausi e un oceano di complimenti, specie dopo la mostruosa partita di ieri, vinta per 5-1 contro un ologramma dell’Arsenal grazie a una tripletta di Firmino (celestiale) e ai gol dell’ex romanista Momo Salah e di quella furia di Sadio Mané. A impressionare però è stata l’esibizione di potenza offerta dal Liverpool, che ha giocato a velocità supersoniche, ha inventato geometrie, angoli e rette dove appena si intuiva uno spazio, e in definitiva ha completamente sbriciolato certezze e convinzioni dell’Arsenal. Chissà che mal di testa stanotte Emery, l’allenatore venuto dai Paesi Baschi, o il povero Leno, il portiere dei londinesi.Baciati dal destino sono stati i 53.326 fortunati, che hanno potuto assistere a un frammento di storia che accadeva su un campo di calcio. Anfield era un’emozione e uno splendore già attraverso la televisione: figurarsi lì, dal vivo. Ma, del resto, là dove la tradizione e cultura del pallone sono nate, tutto e ogni cosa contribuiscono a corroborare il mito, e il rito, e la leggenda.Poi, come si diceva, il grande stupore è stato il Liverpool. Alisson è Alisson, e noi italiani lo conosciamo bene. È affidabile, distribuisce garanzie, demoralizza l’avversario. Sotto le tribune Alexander-Arnold e Robertson dominano, sul centro della difesa Lovren e van Dijk regnano, tanto per citarne quattro. Wijnaldum e Fabinho alzano muri e disegnano filtri in mezzo al campo: regolando i ritmi e impostando i tempi degli scatti degli attaccanti. Perché, davanti, già, è pura fantasia liquida. Incandescente. Shaqiri (l’ex interista) presidia il settore destro, ma Firmino, Mané e Salah praticano proprio un altro sport. O, se preferite, giocano il calcio di Guardiola.Così, a rifletterci bene, appare sostanzialmente inspiegabile la ragione per cui un centrocampista dell’Arsenal, Maitland-Niles, sia riuscito a sbloccare il risultato dopo 600 secondi abbondanti. Tempo tre minuti, però, e Firmino si è scatenato con furia cieca: pari da bandito a sbucare alle spalle della difesa, vantaggio a consegnare all’eternità uno slalom gigante (e vincente) tra i difensori avversari, per l’occasione mascherati da birilli. Da urlo.Non fosse già abbastanza, i Reds hanno stabilito che fosse il caso e il momento di esagerare: allora, servito da Salah, Mané ha timbrato il terzo gol, mentre lo stesso Salah – a margine, il capocannoniere del torneo con 13 centri e sette assist – ha calato sul panno verde il poker. Era ancora il 47’ del primo tempo. Scomparso nelle nebbie, l’Arsenal ha pensato di gestire lo svantaggio per evitare guai peggiori. E, infatti, puntuale, è piovuto il quinto gol dei Reds, ovviamente realizzato su rigore da Firmino.A guardarla ieri sera, la Premier sembrava chiusa e indirizzata verso Anfield. D’altronde i Reds sono primi con un margine di nove punti sul Tottenham, secondo, e di dieci rispetto al City di Guardiola, oggi atteso dalla sfida con il Southampton. Quasi decisiva, si direbbe, in attesa della collisione tra pianeti – la sfida fra i Citizens e i Reds – prevista per giovedì prossimo a Manchester.