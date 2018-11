Liverpool, offerta choc al Barcellona: pronti 100 milioni per Dembelè

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ousmane Dembelé da sempre è nel mirino dei club inglesi, ma uno in particolare sembra voler fare sul serio per toglierlo al Barcellona: è il Liverpool. Il club di Anfield Road, per l'attaccante esterno francese, è disposto a offrire 100 milioni, una cifra che renderebbe Dembelé il giocatore più pagato dai dirigenti in Reds, addirittura più di Van Dijk, Keita, Salah, Alisson. Juergen Klopp conosce molto bene il giocatore che, come riferiscono i media britannici, quando fu acquistato dal Borussia Dortmund, andò ad abitare proprio in una casa di proprietà dell'allenatore del Liverpool. Finora il francesino ha realizzato 6 gol con la maglia del Barcellona, alcune delle quali decisive, in 980' giocati, ultimamente però ha avuto qualche problema disciplinare. Dembelé, 21 anni, è legato al club catalano da un contratto che scadrà nel 2022, ma da sempre ha reclamato più spazio, dimostrando di non essere contento di giocare con Messi e compagni.