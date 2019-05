Liverpool-Barcellona, Klopp: «La mia notte speciale». Valverde: «Sconfitta terribile»

«È veramente, veramente, veramente speciale questa notte per me. Io ne ho vissute altre, ma questa volta è tutto diverso. Se me lo avessero chiesto alla vigilia, avrei detto che c'erano poche possibilità di passare; lo avevo detto anche ai ragazzi, avevo anche detto che proprio loro però potevamo farcela». Così Juergen Klopp, allenatore del Liverpool, dopo la straordinaria vittoria per 4-0 sul Barcellona, che è valsa la qualificazione per la finale di Champions, parlando a Sky Sport. «È strano, speciale - ha aggiunto il tecnico tedesco -. Dopo la partita i giocatori non riuscivano quasi a sorridere, così come il pubblico, c'era incredulità: abbiamo vinto contro il Barcellona, ma avremmo dovuto farlo senza Salah e senza Firmino. Farlo così è una vittoria di altissimo livello».



«La strada si è messa in salita per noi dopo i due gol subito a inizio del secondo tempo in un paio di minuti. Non siamo riusciti a segnare e siamo stati rimontati. È un risultato terribile per noi e i nostri tifosi. È brutto perdere così, ma non posso non fare le congratulazioni al Liverpool. Abbiamo cercato la nostra solita profondità, ma non siamo riusciti a ribattere. Il quarto gol ha chiuso i conti». Così Ernesto Valverde, in conferenza stampa, dopo il clamoroso tracollo (0-4) ad Anfield Road contro il Liverpool, che è costata al Barcellona l'eliminazione dalla Champions.

