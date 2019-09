Torino-Milan, diretta dalle 21.00: le probabili formazioni

Si chiude con il posticipo tra Torino e Milan il programma della 5a giornata di serie A, la prima infrasettimanale della stagione in corso. In palio, questa sera, 3 punti di vitale importanza: squadre tutte e due a 6 punti in classifica, entrambe in crisi ma con percorsi leggermente differenti: 2 vittorie in apertura e poi 2 sconfitte per i granata; 2 sconfitte, all'esordio a Udine e domenica scorsa nel derby per i rossoneri, con in mezzo 2 successi contro Brescia prima e Verona poi.

Segui Torino-Milan in diretta dalle 21

LE PROBABILI FORMAZIONI:

TORINO: Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; De Silvestri, Baselli, Rincon, Laxalt; Berenguer, Verdi; Belotti

MILAN: Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bennacer, Calhanoglu; Suso; Piatek, Leao

E' una superclassica del calcio italiano la sfida tra Torino e Milan, giocata già 73 volte nella storia della Serie A a girone unico; il bilancio pende leggermente a favore dei granata, che contano 21 vittorie contro le 17 dei rossoneri, ben 35 i pareggi. Ultimo successo del Milan in Piemonte a casa del Toro nel 2012/2013, 2-4 con vantaggio granata di Santana, poi Robinho, Nocerino, Pazzini ed El Sharaawy per i rossoneri, e infine Rolando Bianchi per i padroni di casa a fissare il punteggio finale

Ultimo aggiornamento: 16:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA