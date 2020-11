Live Roma-Cluj alle 18:55, diretta: panchina per Dzeko e Pellegrini. Villar trequartista

La Roma ospita il Cluj all'Olimpico per la terza giornata del Girone A di Europa League. I giallorossi e gli uomini di Petrescu sono appaiati in classifica a quota quattro punti. Fonseca conferma il turn over europeo fin qui praticato: panchina per Dzeko e Smalling e fiducia confermata a Mayoral e Villar.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Fazio, Ibañez, Kumbulla; Bruno Peres, Cristante, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Villar; Borja Mayoral.

All. Fonseca.

CLUJ (4-2-3-1): Balgradean; Susic, Manea, Ciobotariu, Camora; Hoban, Djokovic; Rondon, Paun, Deac; Debeljhu.

All. Petrescu.

