Live Polonia-Italia dalle 20:45 diretta: probabili formazioni e precedenti

Torna in campo la Nazionale di Roberto Mancini per la terza giornata di Nations League. Si gioca in Polonia, a Danzica, davanti a quasi 10mila spettatori. In campo ci saranno i big, dopo l'Italia sperimentale vista contro la Moldavia. Spazio a Chiesa e Kean dal primo minuto, lì davanti, al fianco di Ciro Immobile. Il pacchetto arretrato invece sarà chiamato all'esame Lewandowski, l'attaccante più forte in circolazione al momento.

I PRECEDENTI: Sono 16 gli incroci tra Polonia e Italia. Gli ultimi l'anno scorso proprio nella competizione organizzata dalla Uefa. Sono 6 le vittorie azzurre, 7 i pareggi. Per 3 volte invece l'Italia è uscita sconfitta.

DIRETTA TV: La partita sarà trasmessa, a partire dalle 20:45, su Rai 1

PROBABILI FORMAZIONI

POLONIA (4-4-2): Fabianski; Kedziora, Walukiewicz, Glik, Bereszynski; Jozwiak, Klich, Krychowiak, Grosicki; Milik, Lewandowski. All.: Brzeczek.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Kean, Immobile, Chiesa. All.: Mancini.

ARBITRO: Sanchez Martinez (Spagna).

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/Nazionale?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Nazionale</a> 💙 <br>⚽️ <a href="https://twitter.com/hashtag/Bonaventura?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Bonaventura</a> lascia il ritiro per la nascita del figlio Edoardo 👶🏼 🎉<br><br>La notizia 👉🏻 <a href="https://t.co/6qZ6bLpACA">https://t.co/6qZ6bLpACA</a><br><br>🇵🇱 <a href="https://twitter.com/hashtag/PoloniaItalia?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#PoloniaItalia</a> 🇮🇹 <br>⏱ Oggi, 20.45<br>🏟️ Stadio “Energa Arena” di <a href="https://twitter.com/hashtag/Danzica?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Danzica</a><br>⚽️ <a href="https://twitter.com/hashtag/NationsLeague?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#NationsLeague</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/UNL?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#UNL</a><br>📺 <a href="https://twitter.com/hashtag/Rai1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Rai1</a><a href="https://twitter.com/hashtag/Azzurri?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Azzurri</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/POLITA?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#POLITA</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/VivoAzzurro?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#VivoAzzurro</a> <a href="https://t.co/sWZEql262J">pic.twitter.com/sWZEql262J</a></p>— Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Vivo_Azzurro) <a href="https://twitter.com/Vivo_Azzurro/status/1315258744817713152?ref_src=twsrc%5Etfw">October 11, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

© RIPRODUZIONE RISERVATA