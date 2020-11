Napoli-Roma diretta live ore 20:45: Le formazioni. Dzeko torna titolare dal 1'

Grande attesa per il posticipo della nona giornata di Serie a tra Napoli-Roma. I giallorossi sognano il colpaccio per balzare al secondo posto e portarsi così a tre punti dalla capolista Milan. Fonseca ritrova Ibanez e Mancini in difesa mentre in attacco, c'è il grande ritorno di Dzeko dal primo minuto. Il bosniaco sarà supportato da Mlhitaryan e Pedro.

I padroni di casa sono costretti a rinunciare al nigeriano Osimehn, out per infortunio. Gattuso opta quindi per l'attacco leggero con Mertens insieme a Politano e Insigne.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Demme, Fabian Ruiz, Lozano, Zielinski, Insigne, Mertens. A disp.: Ospina, Contini, Ghoulam, Malcuit, Maksimovic, Elmas, Lobotka, Politano, Petagna, Llorente.

All.: Gattuso.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. A disp.: Pau Lopez, Farelli, Juan Jesus, Bruno Peres, Feratovic, Calafiori, Villar, Diawara, Mayoral, Carles Perez, Providence.

All.:Fonseca

