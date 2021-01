Live Lazio-Roma dalle 20,45 diretta: Formazioni, c'è Caicedo, Smalling recupera

La Lazio per non perdere il passo Champions. La Roma per agguantare l'Inter al secondo posto in classifica. Il derby della Capitale numero 154 in Serie A (38 vittorie biancocelesti, 60 i pareggi, 54 le affermazioni giallorosse) si giocherà, per la prima volta nella sua storia, a porte chiuse. L'Olimpico deserto farà da cornice ad una gara attesa e che può indirizzare la stagione delle due squadre. Sia in positivo che in negativo. Arbitrerà Orsato, al suo quinto derby. E con lui i giallorossi non hanno mai vinto. Intanto le due tifoserie sono tornate a farsi sentire, sia a Formello che a Trigoria. Formazioni: Inzaghi manda Correa in panchina e schiera Caicedo al fianco di Immobile. Fonseca conferma l'undici titolare visto contro la squadra di Conte. Per la prima volta in questa stagione il tecnico portoghese non cambia nemmeno un elemento e si affida ancora a Villar in mezzo al campo. Pedro parte dalla panchina.

APPROFONDIMENTI CALCIO Roma, gli ultras a Trigoria per incoraggiare la squadra: cori e... CALCIO Lazio, tifosi a Formello per caricare la squadra prima del derby

DOVE VEDERLA: La partita sarà trasmessa da Sky Sport Serie A (canali 202 e 249) e da Sky Sport (canale 251).

FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Caicedo. All.: Inzaghi

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Villar, Spinazzola; Mkhitaryan, Pellegrini; Dzeko. All.: Fonseca.

ARBITRO: Orsato.

Ultimo aggiornamento: 19:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA