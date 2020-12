Live Lazio-Brugge dalle 18,55 diretta: probabili formazioni e dove vederla

Basta un punto alla squadra di Inzaghi per volare tra le migliori sedici d'Europa. Vent'anni dopo l'ultima volta. Stasera all'Olimpico c'è il Brugge: e i biancocelesti si giocano un pezzo di storia. «Per noi è come una finale» ha spiegato ieri il tecnico in conferenza stampa. «Dovremo giocare con la testa libera e con il cuore che ci ha sempre contraddistinti». In campo scenderà la Lazio migliore. Anche Correa - non in perfette condizioni - dovrebbe essere mandato in campo dall'inizio. Anche perché, nel caso il Borussia Dortmund non riuscisse a fare bottino pieno contro lo Zenit, con una vittoria i biancocelesti si prenderebbero il primo posto nel girone. Mica poco. Per il resto scelte fatte. Con Reina tra i pali e Hoedt nel cuore della retroguardia.

DOVE VEDERLA: La partita sarà trasmessa a partire dalle 18,55 su Sky Sport Uno (canali 201, 251).

PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Correa. All.: Inzaghi.

BRUGGE (4-3-3): Mignolet; Clinton Mata, Mechele, Kossounou, Ricca; Vormer, Balanta, Vanaken; Dennis, Okereke, Lang. All. Clement.

ARBITRO: Cakir (Turchia).

