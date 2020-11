Live Italia-Estonia dalle 20,45 diretta: probabili formazioni e dove vederla

Un'amichevole che vale solo per il ranking. Che ci potrebbe anche stare, ma forse non in questo momento. Italia ed Estonia però stasera scendono in campo al Franchi di Firenze. Non ci sarà Mancini, che ha preso il Covid-19 ed è ancora in quarantena. In panchina siederà Evani, suo vice, che in conferenza stampa ha parlato di "grandissima emozione". Sarà un'Italia sperimentale. Ci sono elementi che solamente ieri si sono aggregati al gruppo e che non saranno nemmeno in panchina. Spazio quindi per le seconde linee che sicuramente vorranno mettersi in mostra. Sarà questo l'interesse più grande nella gara di stasera: capire se qualcuno ha la possibilità di mettere in difficoltà il Ct in vista dell'Europeo.

DOVE VEDERLA: La partita sarà trasmessa a partire dalle 20,45 su Rai 1.

PROBABILI FORMAZIONI

ITALIA (4-3-3): Sirigu; D'Ambrosio, Di Lorenzo, Bastoni, Emerson, Soriano, Tonali, Gagliardini; Bernardeschi, Lasagna, Grifo. All.: Mancini (in panchina Evani).

ESTONIA (4-4-1-1): Hein; Pikk, Baranov, Kuusk, Tenniste; Marin, Kreida, Ainsalu, Lilvak; Vassiljev; Sappinen. All.: Voolaid.

ARBITRO: Obrenovic (Slovenia).

