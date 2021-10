Diretta Inter-Sheriff 0-0. Doppia occasione per i nerazzurri, spreca prima Dumfries poi Dzeko

Martedì 19 Ottobre 2021, 13:31 - Ultimo aggiornamento: 21:17

L'Inter attende oggi a Milano la Cenerentola di questa Champions League, capace di battere, nei primi due turni, prima lo Shakhtar Donetsk di Roberto De Zerbi e poi nientepopodimenoche sua maestà il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Quindi no, Cenerentola non è proprio il termine adatto per definire la squadra "senza casa" che guarda tutte le altre da sopra in giù nel girone D. Anche i nerazzurri di Simone Inzaghi che, nell'Europa che conta, hanno collezionato solo un punticino (contro gli ucraini) e che proprio oggi contro lo Sheriff dei (non) moldavi cercheranno di rialzarsi. Da dimenticare, infatti, c'è anche la gara persa contro la Lazio in campionato, e non senza polemiche.

SEGUI LA DIRETTA DI INTER-SHERIFF

PRIMO TEMPO

17' - Altra grande occasione per l'Inter per andare in vantaggio: Dzeko spreca solo davanti al portiere

15' - Passaggio di Dzeko in contropiede per Dumfries. Il terzino destro olandese però si fa ipnotizzare dal portiere dello Sheriff

9' - Continua il forcing dei nerazzurri di Simone Inzaghi, arrivati al terzo corner. Il tentativo di Stefan de Vrij di testa non inquadra lo specchio della porta

7' - Brivido per l'Inter: Perisic salva il risultato su un tiro di Traoré

1' - Gara iniziata allo stadio San Siro tra Inter e Sheriff. I nerazzurri provano a trovare i primi tre punti in questa edizione della Champions League

Inter-Sheriff, le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. All. Inzaghi

SHERIFF (4-2-3-1): Celeadnic; Fernando Costanza, Arboleda, Dulanto, Cristiano; Addo, S. Thill; Bruno, Kolovos, Castaneda; A. Traoré. All. Vernydub

Dove vedere la partita in tv e diretta streaming

La sfida Inter-Sheriff, in programma domani sera, martedì 19 settembre alle 21, sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky Sport. In streaming, oltre il servizio di Sky Go, sarà possibile vedere la partita grazie a Mediaset Infinity. La diretta testuale la potete seguire su IlMessaggero.it