Live Genoa-Lazio, diretta ore 15. Formazioni: Inzaghi rispolvera Caicedo, Ballardini sceglie Pjaca

La notizia è che il 2021 per la Lazio parte con il disgelo tra Inzaghi e Lotito: il patron biancoceleste è pronto a rinnovare il contratto del tecnico. Le feste hanno fatto passare al presidente la delusione della sconfitta contro il Milan e allora, appena rientrerà dalle vacanze, si metterà nero su bianco:«Troveremo un accordo» le parole di Inzaghi ieri in conferenza stampa, che ha deciso di rimandare in campo dal primo minuto Caicedo, deluso dalla situazione che si è venuta a creare dopo la panchina a San Siro. L'altra notizia è che l'infermeria si sta svuotando: ritorno per Acerbi e Leiva. Non sarà facile contro il Genoa, già rigenerato dalla cura Ballardini. Ma i biancocelesti non possono perdere altri punti.

APPROFONDIMENTI SPORT Lazio, Inzaghi: battere il Genoa e risalire

DOVE VEDERLA: La partita sarà trasmessa a partire dalle 15 da Sky Sport (canali 202 e 252).

FORMAZIONI UFFICIALI

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Zapata, Criscito; Zappacosta, Rovella, Badelj, Behrami, Czyborra; Destro, Pjaca. All.: Ballardini.

LAZIO (3-5-2): Reina, Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile. All.: Inzaghi.

ARBITRO: Calvarese.

Ultimo aggiornamento: 14:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA