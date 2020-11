Live Crotone-Lazio dalle 15 diretta: probabili formazioni, il terreno di gioco dello Scida per ora tiene bene

Torna in campo la Lazio. Nonostante il maltempo che si è abbattuto a Crotone che ha messo in ginocchio la città. Lo Scida ha tenuto benissimo, il terreno di gioco è in perfette condizioni, e allora la partita si giocherà, così come spiegato dal delegato della Lega. Lazio in campo con il solito 3-5-2. Inzaghi ha un unico grande dubbio: se mandare in campo Luis Alberto, che comunque verrà multato dalla società. Il tecnico vorrebbe schierare lo spagnolo; il presidente Lotito è di tutt'altra opinione. È caos. Assente Milinkovic, colpito dal Covid, e maglia da titolare per Caicedo al fianco del ritrovato Immobile.

DOVE VEDERLA: La partita sarà trasmessa dalle 15 su Sky Sport (canali 202 e 251).

PROBABILI FORMAZIONI

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Bolenic: Rispoli, Benali, Cigarini, Petriccione, Pereira; Messias, Sima. All.: Stroppa.

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Akpa-Akpro, Leiva, Luis Alberto, Fares; Immobile, Caicedo. All.: Inzaghi.

ARBITRO: Sacchi.

