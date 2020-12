Live Benevento-Lazio dalle 20,45 diretta: probabili formazioni e dove vederla

È scontro tra fratelli: Filippo contro Simone. Gli Inzaghi stasera saranno divisi per 90'. Quelli che servono per portare a termine Benevento-Lazio, che mette in palio punti pesantissimi per entrambi. L'Inzaghi laziale è in emergenza. Continua. Non ci saranno Acerbi, Lucas Leiva e Fares. E allora il tecnico biancoceleste sarà costretto a schierare anche chi non è al meglio, come Immobile e Milinkovic-Savic. Recupera invece Luis Alberto. Non sarà una gara semplice: la Lazio non può sbagliare contro i campani che comunque, nonostante siano usciti sconfitti dalla gara contro il Sassuolo, hanno mostrato di attraversare un buon momento di forma andando più volte vicini al pareggio e bloccati solamente da un Consigli in versione Superman.

DOVE VEDERLA: La partita, a partire dalle 20,45, sarà trasmessa da Dazn.

PROBABILI FORMAZIONI:

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Tuia, Glik, Barba; Dabo, Schiattarella, Improta; Ionita, Caprari; Lapadula. All.: Filippo Inzaghi.

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Radu; Lazzari, Milinkovic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. All.: Simone Inzaghi.

ARBITRO: Pairetto.

Ultimo aggiornamento: 15:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA