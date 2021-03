Lituania-Italia diretta 0-0: azzurri in pressione ma serve più precisione

24' - Verticalizzazione di Locatelli imprecisa per Emerson Palmieri, palla fuori

22' - Ci riprova El Shaarawy bravo a rientrare con il destro e a calciare, conclusione deviato in corner

19' - Ancora una conclusione da fuori area stavolta di El Shaarawy, palla alta

18' - Sponda di Immobile per El Shaarawy il tiro dell'attaccante viene però ribattuto

14' - Fallo di Pellegrini a centrocampo intervento in ritardo su Silvka. Il centrocampista è il primo ammonito del match

11' - Triangolo in area di rigore che porta Bernardeschi al cross, Svedkauskas blocca

10' - Seconda conclusione di Lorenzo Pellegrini da fuori area: il tiro del romanista si perde sul fondo

6' - Tentativo di Pellegrini dalla distanza, Svedkauskas devia in corner. Sugli sviluppi del calcio d'angolo, conclusione in porta di Emerson Palmieri che termina però tra le braccia del portiere lituano

2' - Azione sulla sinistra dell'Italia, Locatelli prova il tiro da fuori ma viene murato da Slivka

1' - L'Italia batte il calcio d'inizio

L'Italia cerca il terzo successo consecutivo che le permetterebbe di chiudere al meglio questo primo ciclo di partire della fase di qualificazioni alla Coppa del Mondo del 2022. Gli azzurri, dopo aver battuto l'Irlanda del Nord e la Bulgaria, fanno visita alla Lituania sul campo dell'LFF Stadionas di Vilnius. Per la terza sfida del Gruppo C, Mancini fa esordire Toloi in difesa mentre a centrocampo insieme a Locatelli ci sono Pessina e Pellegrina. In attacco Bernardeschi ed El Shaarawy affiancheranno Immobile.



LITUANIA (4-3-2-1): Svedkauskas; Mikoliunas, Beneta, Girdvainis, Vaitkunas; Dapkus, Simkus, Slivka, Novikovas, Sirgedas, Cernych.

CT Urbonas

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Toloi, Mancini, Bastoni, Emerson; Pellegrini, Locatelli, Pessina; El Shaarawy, Immobile, Bernardeschi.

CT Mancini

Ultimo aggiornamento: 21:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA