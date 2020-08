Lite tra Ever Banega e Antonio Conte nel primo tempo, mentre i nerazzur protestavano per il secondo rigore del per un fallo di mano di Diego Carlos. In panchina, subito animi scaldati. Banega si è diretto verso Conte e s'è portato la mano sui capelli, prendendolo in giro per il parrucchino. Poi, un "ti aspetto dopo, fuori", prima che l'arbitro riuscisse a riportare la calma. Ultimo aggiornamento: 22:28

