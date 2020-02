Il Lipsia si gode Schick, sei gol e due assist in 12 presenze: «Qui si gioca un calcio spettacolare»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Indirettamente qualcosa di positivo allasta accadendo:sta tornando il calciatore che ha fatto innamorarequando militava nella. Una buona notizia in casa giallorossa perché il ceco è stato ceduto in prestito fino a giugno 2020 per 3,5 milioni di euro, ma se il Lipsia dovesse convincersi delle doti dell’attaccante allora potrebbe riscattarlo a 29 milioni. Schick fino ad oggi ha collezionato sei, l’ultimo proprio ieri contro il: «Giochiamo a calcio a un tocco solo, siamo veloci e la gente quando ci vede si diverte. Vogliamo sempre mostrare a tutti un gioco spettacolare. Se mi piace di più lo stile di gioco del Lipsia rispetto a quello della Roma? Sì, lo dicono i numeri», commenta Patrik al quotidiano ceco iDNES. Il Lipsia è secondo in classifica in Bundesliga a quota 45 punti, un punto di distacco dal Bayern Monaco primo: «Non dobbiamo dimostrare che vogliamo il titolo. Vogliamo vincere tutte le partite, questo è ovvio, ma non abbiamo il dovere di farlo e questo è un bene per noi. Adesso dobbiamo continuare a spingere e guadagnare punti sulle squadre che sono vicine». E nel prossimo turno di Champions, ilsfideràdi Mourinho: «Quella sarà un’altra partita. Dobbiamo prepararci al meglio perché andremo in un grande stadio e in una competizione unica come la Champions. Non vediamo l’ora. Ho già giocato una semifinale in Inghilterra contro il Liverpool, ho una certa esperienza da questo punto di vista. Sarà importante non subire gol fuori casa».