L'addio di Marcello Lippi, tra l'altro nell'aria da tempo, adesso è ufficiale. Il tecnico italiano ha annunciato le sue dimissioni da ct della nazionale cinese nella conferenza stampa dopo la sconfitta contro la Siria per 2-1 giocata a Dubai e valida per le qualificazioni alla Coppa del Mondo. «So che devo prendermi tutte le responsabilità. Da oggi non sono più il c.t. della Cina. Saluto e ringrazio tutti», ha detto Lippi. Ultimo aggiornamento: 18:13





