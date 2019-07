Lioni, è tutto fatto l'arrivo di Todino

La Polisportiva Lioni annuncia il tesseramento per la stagione 2019-2020 del forte attaccante Giuseppe Todino, classe 1985, esterno offensivo con trascorsi da professionista con il Campobasso (serie C/2). Il calciatore ha trascorso una bella fetta della sua carriera in Serie D, dove ha militato in squadre importanti come l'Ebolitana, Potenza, Termoli e Matera. L'operazione per il suo ritorno in Irpinia è stata condotta dal tandem dirigenziale Massimo Mocella e Volpe Mirko che hanno portato a termine l’operazione su mandato della Società. “Non vedo l’ora di cominciare questa nuova avventura calcistica. Sono entusiasta ed ho voglia di lasciare il segno anche in Irpinia”. Queste le prime parole rilasciate da Giuseppe Todino da calciatore della Polisportiva Lioni.

Ultimo aggiornamento: 18:56

