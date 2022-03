Messi diventa global ambassador di Socios.com: «I tifosi meritano di influenzare le squadre»

Lionel Messi ha scelto Socios.com. in qualità di Global Brand Ambassador, il campione argentino promuoverà Socios.com ai suoi 400 milioni di follower, ispirando i fan di tutto il mondo a unirsi e condividere la passione per le loro squadre preferite, entrando così a far parte della comunità più grande e coinvolgente dello sport. Il quattro volte vincitore della Champions League apparirà in diversi programmi educativi e promozionali, a partire dalla campagna di debutto del marchio Socios.com. L’accordo tra Messi e Socios.com avrà durata triennale. Socios.com è guidata dal desiderio di rendere lo sport più memorabile, emozionante e gratificante per i fan. Come Messi ha alzato l'asticella sul campo, Socios sta cercando di farlo fuori dal campo attraverso i Fan Tokens.

La visione di Socios è stata abbracciata da oltre 130 delle più grandi organizzazioni sportive del mondo, tra cui Paris Saint-Germain, FC Barcelona, Juventus, AC Milan, Inter Milan, Napoli, Valencia, Atlético de Madrid, Manchester City, Arsenal e UEFA. «Da quando ho giocato la mia prima partita da professionista, la passione dei tifosi è stata una forza trainante che ha contribuito a ispirarmi per dare il meglio di me. I tifosi meritano di essere riconosciuti per il loro sostegno. Meritano l'opportunità di influenzare le squadre che amano. Socios.com esiste per migliorare l'esperienza dei tifosi, per permettere loro di '"be more". Sono orgoglioso di unirmi alla missione di Socios.com di creare un futuro più connesso e gratificante per i tifosi di tutto il mondo», ha detto Messi.