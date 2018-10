Linea Verde al comando: i ragazzini del Villalba regalano gli ottavi alla squadra

Prestazione superba del Villalba che, costretta a vincere per sperare nel passaggio del turno, ha addirittura dilagato contro il Casal Barriera vincendo 5-0 nel ritorno dei sedicesimi di finale della Coppa Italia ribaltando il 2-0 subito nella partita di andata. Dopo l’unica vittoria ottenuta alla prima giornata in campionato, torna ad esultare la formazione rossoblù che quest’anno ha puntato fortemente sui giovani, dato che salta all’occhio anche dalla visione del tabellino della gara di coppa che vede tra i più esperti il classe ’92 Diego Centanni, al quale fanno seguito i gol dei giovani pupilli di casa rossoblù come Libertini e Onorati che mostrano nonostante l’inesperienza di essere dotati di grande talento pronti a dare una stagione di rilievo al Villalba.

Ultimo aggiornamento: 17:17

