Lina Hurtig della Juve Women diventa mamma: la moglie Lisa è incinta

Il loro bacio è diventato uno dei simboli del Mondiale francese nel 2019, ma la gioia più grande è in arrivo. Lina Hurtig, calciatrice delle Juventus Women, e la moglie Lisa Lantz hanno annunciato di aspettare un bambino attraverso un video sul canale YouTube della società bianconera. Il modo migliore per provare ad abbattere uno degli ultimi tabù nel calcio: l’omosessualità. «Stare insieme è la cosa più naturale del mondo, Lisa mi sostiene al 100% - spiega Lina -, il calcio mi ha permesso di conoscere persone, posti e compagne di squadra ma soprattutto Lisa, la cosa più importante. Abbiamo deciso di provare ad avere un bambino lo scorso ottobre, ed è successo velocemente, a novembre lei era in Svezia e mi ha chiamato dicendomi di essere incinta, non ce lo aspettavamo».

La coppia di calciatrici si è conosciuta in Svezia all’Umea e poi insieme al Linköpings (squadra nella quale gioca ancora Lisa Lantz), dall’amore al matrimonio fino al figlio che nascerà tra qualche mese. «Non sappiamo ancora se sarà maschio o femmina, non ci spiacerebbe se giocasse a calcio un giorno, ma farà ciò che vuole, purché sia felice».

