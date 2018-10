© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Vicovaro sbanca lo Sbardella per 1-0 ed elimina il Giardinetti dalla Coppa. La formazione di mister Gianluca Lillo, dopo il 2-2 casalingo, si prende la qualificazione ai 16esimi grazie al gol del figlio del tecnico, l’esterno offensivo classe 2000 Mattia Lillo. Gara non bellissima, ma sicuramente intensa: all’8’ è Provaroni ad avere una ghiotta opportunità, ma il numero 10 ospite non inquadra la porta da ottima posizione. A metà della prima frazione Federici va via in contropiede, ma la sua conclusione è centrale e Francesco Maiorani blocca. Al 36’ Neri pesca Neroni che di testa colpisce bene, ma centrale. Al 40’ il gol decisivo: gran tiro dal limite di Mattia Lillo e palla imprendibile per il portiere del Giardinetti (nella foto esclusiva l’esultanza dell’autore della rete).L’inerzia della sfida cambia totalmente e nel secondo tempo il Giardinetti prova a spingere di più. Al quarto d’ora i due tecnici mettono in campo i “pezzi da novanta” Barile (per i padroni di casa) e Pangrazi (per gli ospiti) anche se le occasioni importanti latitano. Lillo al 16’ potrebbe trovare il raddoppio, ma scattato bene sul filo del fuorigioco non riesce a inquadrare la porta, mentre poco dopo il taglio di Barile per Federici non viene raccolto di un soffio dall’attaccante di casa. L’occasione più clamorosa per i padroni di casa (che chiudono praticamente con cinque attaccanti in campo) capita al 47’ quando la retroguardia del Vicovaro dimentica Federici la cui conclusione da posizione favorevolissima termina sul fondo.«Loro hanno iniziato meglio – commenta il match winner Mattia Lillo – Ma quando abbiamo alzato il ritmo siamo riusciti a creare delle opportunità pericolose e a passare in vantaggio. Nella ripresa abbiamo messo in campo tanta cattiveria agonistica, anche se il Giardinetti ci ha fatto sudare. Volevamo dare continuità alle ultime due settimane che sono state positive, per noi la Coppa è fondamentale ed ha la stessa importanza del campionato». Quasi inevitabile la dedica del gol per l’esterno che è al primo anno “tra i grandi” e che aveva già segnato nella gara d’andata col Vicovaro. «La rete è per il mister e mio papà che mi dà grande fiducia».