Lille-Roma, dalle 18.00 La Diretta Primo test di livello per la squadra di Fonseca

Dopo le amichevoli con squadre di categorie inferiori, oggi alle 18.00 la Roma di Paulo Fonseca incontrerà il Lille allo stadio «Pierre Mauroy». L'avversario, reduce dal secondo posto in Ligue 1 alle spalle del Psg, sarà un test più che valido per valutare lo stato di forma della squadra e l'apprendimento delle nuove idee tattiche del tecnico portoghese da parte dei giocatori. Per l’occasione Fonseca non potrà contare su Karsdorp, Nzonzi, Santon e Pastore, rimasti a Trigoria perché alle prese con affaticamenti muscolari, Veretout, che continua a svolgere un lavoro personalizzato. Olsen, Corice Defrel sono invece fuori dal progetto tecnico e sono stati messi sul mercato.



