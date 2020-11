PAGELLE LILLE

MAIGNAN 6

Il Milan non lo impegna più di tanto, non può nulla sul gol di Castillejo.

PIED 5.5

I rossoneri sono pericolosi dalla sua parte.

FONTE 5.5

Si fa sorprendere dal passaggio filtrante di Tonali.

BOTMAN 6

È un difensore interessante e già lo aveva fatto vedere a San Siro.

MANDAVA 6

Lucido quando la palla ce l’ha il Milan.

ARAUJO 6.5

Impegna Donnarumma in un paio di occasioni.

XEKA 6

Ribatte colpo su colpo alle azioni del Milan.

ANDRE 6.5

Un bel mastino in mezzo.

BAMBA 7

Si fa trovare pronto per il gol del pareggio.

DAVID 6

Uomo assist involontario sul pareggio del Lille.

YACIZI 5.5

All’andata aveva fatto sfracelli, stavolta meno.

SOUMARE 6

Lanciato nella mischia, fa il suo.

IKONE 6

Ha il compito di guidare le manovre offensive.

GALTIER 6

Il suo Lille si conferma una buona squadra.

PAGELLE MILAN

G. DONNARUMMA 6

Due parate interessanti su due conclusioni di Araujo.

DIOGO DALOT 5.5

Meno incursioni offensive. Ha qualche responsabilità sul gol di Bamba.

KJAER 6.5

Si fa sempre sentire senza timori.

GABBIA 6

In campo al posto di Romagnoli, non sfigura.

THEO HERNANDEZ 6

Qualche iniziativa in fase offensiva.

TONALI 6

Nel primo tempo perde un paio di palloni pericolosi, ma suo il lancio che avvia l’azione del gol di Castillejo.

BENNACER 7

Migliore in campo del Milan, è ovunque.

CASTILLEJO 6.5

Presente quando Rebic gli regala la palla del vantaggio.

CALHANOGLU 6

Una gara senza grandi spunti.

HAUGE 5.5

Ha la pecca di non aver servito in tempo Rebic in un’azione di contropiede importante per il Milan.

REBIC 6

Fa tanto lavoro come falso nueve. Suo l’assist per Castillejo.

BRAHIM DIAZ 6

Pronti via mostra qualche buon numero.

COLOMBO 6

Mai facile essere il centravanti del Milan.

BONERA 6

Solo un errore difensivo ferma i rossoneri.

