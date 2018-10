Ligue 1, manita del Psg contro il Lione: Mbappé segna 4 gol in 13 minuti

Il Psg vince 5-0 contro l'Olympique Lione e continua la sua marcia solitaria al comando della Ligue 1 a punteggio pieno dopo nove giornate. Mattatore della serata è stato Kylian Mbappè, autore di quattro reti in appena 13 minuti messi a segno tra il 16' ed il 29' della ripresa. Ad aprire le marcature era stato Neymar dopo appena nove minuti (su rigore). Dal 32' del primo tempo il Psg ha giocato in 10 per l'espulsione Kimpembe (dopo aver consultato la Var) poi, ci ha pensato Mbappè. © RIPRODUZIONE RISERVATA