Cavani in gol, torna a vincere il Paris Saint Germain. Dimenticata la sconfitta con il Lione la scorsa settimana superando al 'Parco dei Principì per 1-0 il Bordeaux nell'anticipo della 23esima giornata della Ligue1. A decidere il match un calcio di rigore trasformato al 42' del primo tempo da Cavani. In classifica il Psg guida con 59 punti, 13 in più e una partita in meno rispetto al Lille.





